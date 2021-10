The Black Phone, Ethan Hawke è terrificante nel primo trailer del film di Scott Derrickson

La Universal Pictures ha rilasciato lo spettacolare e inquietante primo trailer del nuovo film horror del regista Scott Derrickson intitolato The Black Phone con Ethan Hawke nei panni di un serial killer.

Basato su un racconto dell'autore Joe Hill, la pellicola segue le vicende di un timido ragazzo di 13 anni, Finney Shaw (Mason Thames), che viene rapito da un sadico killer (Hawke) e gettato in un seminterrato insonorizzato dove un telefono rotto è appeso alla parete. Ma quando il telefono inizia a squillare, il ragazzo inizia a comunicare con le altre vittime dell'assassino, che lo aiutano a cercare di fuggire.

Le voci dicono a Finney di non riagganciare e poi iniziano ad istruirlo nel tentativo di farlo uscire dal seminterrato e assicurarsi che lo stesso destino non gli tocchi. L'assassino potrebbe anche conoscere le capacità del telefono mentre lo vediamo urlare a Finney nel trailer di riagganciare. Vedremo anche che forse il personaggio interpretato da Madeleine McGraw giocherà un ruolo importante nel possibile salvataggio del ragazzo. È in grado di vedere cose nei suoi sogni che la mettono in contatto con indizi che solo la polizia potrebbe conoscere. Sembra anche che avrà la capacità di vedere i fantasmi dei bambini che sono stati assassinati prima che Finney incontrasse questo sadico assassino.



Oltre a dirigere The Black Phone, Derrickson ha prodotto il film e ha scritto la sceneggiatura con C. Robert Cargill, il suo co-sceneggiatore di Sinister e Doctor Strange. Il regista e re del terrore ha unito ancora una volta le forze con la principale società di produzione horror, Blumhouse (Paranormal Activity, Get Out).

Originariamente Derrickson doveva dirigere Doctor Strange 2, ma ha finito per lasciare il progetto per divergenze creative con la Marvel. Sam Raimi lo ha sostituito, mentre Derrickson è tornato alle sue radici horror con The Black Phone.

Parlando di Marvel, scoprite quando uscirà la serie Moon Knight nella quale Hawke sarà co-protagonista con Oscar Isaac e in cui pare che interpreterà il villain dello show. The Black Phone uscirà nelle sale italiane il 2 febbraio 2022.