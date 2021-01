The Black Phone, Ethan Hawke nel cast del film Blumhouse diretto da Scott Derrickson

Ethan Hawke torna a collaborare nuovamente con Jason Blum e la Blumhouse nel nuovo film della casa di produzione, The Black Phone, che sarà diretto dal regista di Doctor Strange Scott Derrickson.

Lo scorso ottobre veniva annunciato un nuovo progetto Blumhouse intitolato The Black Phone, un adattamento del romanzo scritto dal figlio di Stephen King, Joe Hill, che vedrà in cabina di regia Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister). La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Robert C. Cargill, e sarà distribuita da Universal Pictures.

Ora però, è Deadline a riportare che al cast di The Black Phone, del quale erano già stati resi notidue membri, ovvero Madeline McGraw (Toy Story 4, The Mandela Effect) e Mason Thames (For All Mankind, After Omelas), si andranno ad aggiungere Jeremy Davies (Salvate il Soldato Ryan, Solaris) e Ethan Hawke (Before Midnight, Tesla), quest'ultimo alla sua nona collaborazione con Blum.

Hawke, che ha da poco terminato le riprese di The Northman di Robert Eggers, avrà un bel da fare nei prossimi mesi, poiché prenderà anche parte a un film con la figlia Maya intitolato Revolver, ed è da poco diventato un membro del Marvel Cinematic Universe grazie alla sua futura apparizione nella serie tv dei Marvel Studios Moon Knight.