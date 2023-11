The Black Phone 2, torna tutto il cast del primo film! Ci sarà anche Ethan Hawke

The Black Phone 2 era stato annunciato ufficialmente lo scorso ottobre, e ora quasi un mese esatto dopo la Universal Pictures ha svelato il cast completo del nuovo film tratto dal racconto di Joe Hill.

Grazie a Deadline, infatti, apprendiamo che tutti gli attori protagonisti di The Black Phone torneranno nel film sequel, incluso il candidato all'Oscar Ethan Hawke nei panni del micidiale serial killer al centro della storia: insieme a lui, il secondo capitolo della saga includerà anche gli attori Mason Thames (Dragon Trainer, Incoming), Madeleine McGraw (Toy Story 4, Secrets of Sulphur Springs), Jeremy Davies (Justified) e Miguel Mora (The Black Phone).

L'annuncio conferma anche la data d'uscita di The Black Phone 2, che Universal Pictures e Blumhouse pubblicheranno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 27 giugno 2025, oltre ad annunciare che il regista del primo episodio Scott Derrickson produrrà il film e scriverà la sceneggiatura insieme a C. Robert Cargill. Al momento, però, non è dato sapere se Scott Derrickson sarà il regista anche di questo secondo episodio, che sarà ancora una volta basato sul mondo sovrannaturale creato dal racconto originale di Joe Hill, figlio di Stephen King.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.