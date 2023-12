The Black Phone 2, Scott Derrickson confermato alla regia del sequel!

Arriva la conferma del ritorno di Scott Derrickson alla regia di The Black Phone 2, dopo il successo del primo capitolo dell’horror con Ethan Hawke e adattato dal racconto del figlio di Stephen King, Joe Hill, dal titolo omonimo. Il produttore Ryan Turek, senza sbilanciarsi sul resto, ha voluto rassicurare a proposito della scelta del filmmaker.

Dopo aver riportato le parole di Ethan Hawke a proposito di The Black Phone 2, torniamo a parlare del sequel del film Blumhouse del 2021 per condividere quanto detto dal produttore dell’opera ai microfoni di ComicBook.

Queste le dichiarazioni di Turek: “Sì, Scott sta tornando. Penso sia troppo presto per parlare di qualsiasi altra cosa che riguardi il film, ma sì, Derrickson tornerà”.

Lo stesso regista si era detto intenzionato a tornare per un sequel a patto che Ethan Hawke accettasse a sua volta di far parte ancora del cast: “Posso dirvi questo: non farei un sequel di The Black Phone senza Ethan. Non credo che avrebbe senso farlo”.

Anche Joe Hill aveva già parlato della possibilità di un sequel: “Ci sono state alcune conversazioni davvero buone su un seguito. Appena ho visto la maschera ho pensato che se il film avesse avuto successo ci sarebbe stato un sequel, perché é così iconica. È come il guanto di Freddy Krueger, o come la maschera di Michael Myers. E nell’horror, personaggi come Jason Voorhes o Freddy Krueger, Frankenstein o ancora Dracula, non rimangono sepolti. Escono tutti dalla tomba per un sequel e poi un threequel”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sul sequel dell’intenso film di Scott Derrickson, vi lasciamo alla nostra recensione di Black Phone.