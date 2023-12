The Black Phone 2, Ethan Hawke rompe il silenzio sul ritorno del serial killer The Grabber

The Black Phone 2 è ufficiale in casa Universal Pictures e in questi giorni è stato confermato che nel nuovo film, sempre diretto da Scott Derrickson, tornerà l'intero cast del primo capitolo, incluso il quattro volte candidato all'Oscar Ethan Hawke.

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore, che nel film tratto dal romanzo di Joe Hill interpreta lo spietato serial killer The Grabber, ha rotto il silenzio sull'annuncio del prossimo capitolo esprimendo la sua profonda ammirazione per il regista Scott Derrickson, che lo aveva già diretto nell'horror Sinister (nel quale però Ethan Hawke interpretava la parte del buono).

"Non ne ho idea di come si evolverà la storia del mio personaggio nel nuovo film, ma chi sono io per saperlo? Del resto non ho idea di cosa sto cercando di esplorare con la mia vita. Sono un semplice attore che vuole esplorare la narrazione in tutte le sue forme: sono convinto che ci sia spazio per tutti, per i piccoli film d'autore, per i grandi drammi romantici e per la serata dei film horror in cui ci si spaventa a morte a vicenda. Se sei un vero artista devi adorare tutti i generi diversi, tutti questi modi alternativi di raccontare una storia, e ho passato la mia intera vita a cercare di spingermi oltre miei limiti e a provare ogni ruolo possibile. Scott Derrickson è un regista davvero brillante, e qualsiasi cosa mi chiederà di fare io la farò."

Oltre ad Ethan Hawke nel ruolo di The Grabber, il film includerà il ritorno dei protagonistiMason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora. Come confermato da Universal qualche settimana fa, The Black Phone 2 uscirà a giugno 2025: continuate a seguirci per tutte le prossime novità.