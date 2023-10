The Black Phone 2 ha una data d'uscita! Ecco quando arriverà il film di Scott Derrickson

Il primo Black Phone tratto dal romanzo originale di Joe Hill, figlio celebre Stephen King, è stato sicuramente un buon successo al botteghino. La pellicola con protagonista Ethan Hawke è riuscita certamente a ritagliarsi un posto d'onore tra i film da guardare la notte di Halloween per lasciarsi trasportare in una realtà terrificante.

Proprio a causa del successo ottenuto dal film, erano in molti a chiedere un seguito della pellicola diretta da Scott Derrickson, ebbene sembra che quel momento sia finalmente arrivato.

Ebbene si, in un periodo in cui molti grandi studios americani sono alle prese con gli scioperi degli attori di Hollywood, la Universal si comporta in modo audace ed annuncia il 27 giugno 2025 come data di uscita ufficiale per Black Phone 2.

Al momento non è chiaro ancora di cosa racconterà il film, né è certa la presenza del regista del primo capitolo. Tuttavia in una situazione di crisi come quella che sta vivendo attualmente il settore dello spettacolo è sicuramente già una buona notizia la possibilità di vedere come proseguiranno le vicende dei personaggi vittime del terribile Rapace.

Voi che ne pensate? In attesa di avere qualche notizia e in più e perché no, anche qualche foto dal set, ecco la nostra recensione di Black Phone.