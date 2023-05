The Black Kaiser, Vanessa Hudgens nel cast del nuovo film con Mads Mikkelsen

Vanessa Hudgens è la new entry nel cast del prossimo film diretto da Derrick Borte, che ha recentemente sostituito Jonas Åkerlund, inizialmente scelto per la regia. Al fianco di Hudgens reciterà nel film la star scandinava Mads Mikkelsen. L'opera si baserà sul graphic novel Polar di Victor Santos, pubblicato da Dark Horse.

The Black Kaiser dovrebbe raccontare la storia di un sicario (Mikkelsen), il più letale al mondo, che scopre una cospirazione mortale che protegge un potente sindacato di assassini, diventando il loro obiettivo numero uno.



Le riprese del film dovrebbero iniziare nel periodo autunnale, con la produzione di Jeremy Bolt e Robert Kulzer, che in passato si sono occupati del franchise di Resident Evil.

XYZ Films sarà produttore esecutivo del progetto ed è impegnato a venderne i diritti in questo periodo al Festival di Cannes.



Negli ultimi anni Hudgens ha partecipato a film come Tick, Tick... Boom! - su Everyeye trovate la recensione del musical con Andrew Garfield - uscito nel 2021 così come Nei panni di una principessa: inseguendo una stella, per la regia di Michael Rohl.



Nel 2022 ha fatto parte del cast di La giusta vendetta, diretto da Eamon O'Rourke. A gennaio Austin Butler ha ringraziato Vanessa Hudgens, collega ed ex fidanzata, per averlo spronato a cimentarsi nel ruolo di Elvis nel film di Baz Luhrmann, che gli è valso una candidatura ai premi Oscar.