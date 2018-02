The Billion Brick Race perde ufficialmente il suo regista

Lo spin-off di, titolato The Billion Brick Race , fu annunciato nel 2015. La, pronta ad espandere l'universo LEGO, aveva immediatamente annunciati

Dopo mesi e mesi di silenzio, la Warner aveva ingaggiato anche un regista (lo scorso agosto, per intenderci): Jorge Gutierrez. Il filmaker aveva preso in mano il progetto, con il potenziale di entrare in produzione quanto prima.

Oggi, invece, Gutierrez annuncia, tramite un comunicato, di aver abbandonato ufficialmente la regia di The Billion Brick Race, tanto da spingere lo studio a mettersi immediatamente alla ricerca di un nuovo filmaker.

"Vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore pubblicamente tutti coloro con cui ho lavorato a Briksburg, LEGO e WAG" si legge nel comunicato di Gutierrez "Questi ultimi 9 mesi sono stati emozionanti. Ho incontrato tante nuove incredibili persone e ho imparato tanto da questi straordinari artisti, registi, sceneggiatori, montatori, produttori e executives. Sono un regista migliore e questo grazie a tutti voi. Possano le nostre strade incrociarsi ancora. Gracias mis amigos!".

The Billion Brick Race, al momento non ha una data di uscita fissata. Dopo LEGO Batman - Il Film e The LEGO Ninjago - Il Film, toccherà al sequel di The LEGO Movie ad uscire il prossimo 8 febbraio 2019.