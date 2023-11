The Bikeriders uscirà nel 2024? Le novità sul film cancellato da Disney

The Bikeriders ha subito trovato una nuova casa. Il dramma sul mondo del motociclismo che sarebbe dovuto esser distribuito dalla Disney ha conquistato subito un nuovo distributori in tempi record conquistando una nuova finestra di distribuzione. Ma quando uscirà effettivamente nelle sale il film?

Dopo l'annuncio che la Disney avrebbe cancellato The Bikeriders, il dramma con protagonisti Tom Hardy, Jodie Comer e Austin Butler è immediatamente finito sul mercato e acquistato da Focus Features che si premurerà di curarne la distribuzione. Prodotto dalla casa di produzione New Regency, era stato stipulato un accordo con la 20th Century Studios, di proprietà della Disney, per far arrivare il film sul grande schermo, in Nord America, il 1 dicembre 2023.

“Siamo lieti di aggiungere un progetto così avvincente alla ricca lista di film del prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare ancora una volta al fianco di New Regency e di riunirci con il talentuoso Jeff Nichols su un altro dei suoi progetti visionari” ha dichiarato il presidente della Focus Features. A causa dell'improvvisa vendita dei diritti, la Focus ha riprogrammato il film per il 2024 non chiarendo però la data d'uscita specifica. Per la casa di distribuzione è sembrato un accordo quasi sicuro dopo i risultati raggiunti da The Creator, ultima pellicola realizzata dalla New Regency.

Al momento The Bikeriders non ha più una data d'uscita, quindi, non ci resta che aspettare e vedere cosa la Focus avrà intenzione di fare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!