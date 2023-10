The Bikeriders, il film con Jodie Comer e Austin Butler non ha più una data d'uscita

Non è bastato Tom Hardy a conquistare tutti con il suo accento in The Bikeriders per salvare il film dai posticipi dovuti dallo sciopero SAG-AFTRA: la data d'uscita della pellicola Disney è stata posticipata a data da destinarsi.

The Bikeriders sarebbe dovuto arrivare nelle sale venerdì 1 dicembre, ma la data è stata poi cancellata senza fornire un posticipo da segnare sul calendario: insomma The Bikeriders non ha più una data d'uscita. La notizia, in un momento così delicato per Hollywood non stupisce affatto: a meno di non firmare un particolare accordo, lo sciopero SAG-AFTRA non consente agli attori di partecipare agli eventi promozionali. Al momento, la fine della mobilitazione appare molto, molto lontana dopo la sospensione delle trattative tra il sindacato degli attori e AMPTP e il futuro di Hollywood sempre più incerto.

The Bikeriders, di Jeff Nichols, vanta un cast stellare e una trama adrenalinica che ruota intorno a un gruppo di motociclisti del Midwest e la sua evoluzione, sempre più sanguinaria, in una gang: Austin Butler è Benny, Jodie Comer è Kathy e Tom Hardy è Johnny nel trailer di The Bikeriders.

Ma quali sono i prossimi progetti degli attori? Austin Butler, star di Elvis, comparirà in Dune: Parte Due nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, tra le pellicole colpite dallo sciopero e posticipato al 2024, mentre Tom Hardy sarà il protagonista di Havoc, il nuovo film di Gareth Evans, in uscita entro il 2023.

Rimanete sintonizzati: vi aggiorneremo, come sempre, su The Bikeriders.