The Bikeriders: al cast si unirà anche Norman Reedus!

Col volgere al termine dell'amatissima serie The Walking Dead, Norman Reedus (aka Daryl Dixon) prende parte al nuovo film di Jeff Nichols: The Bikeriders. Una storia originaria del 1960, tratta dal libro di Danny Lyon.

Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer e Boyd Holbrook in The Bikers sono solo alcuni degli attori scelti dal regista americano per il cast di The Bikers Ad unirsi, sarà proprio Norman Reedus, che conosciamo per la sua straordinaria interpretazione in The Walking Dead.

Che dire, se non che il nostro Jeff sceglie proprio bene i suoi attori?

Il film, prodotto da Sarah Green e Brian Kavanaugh, parla di un club di motociclisti del midwest e la loro inquietante e minacciosa evoluzione. Un film perfetto per l'attore, che negli ultimi anni ha mostrato grande interesse verso questo mondo: d'altronde, se ricordate, il suo Daryl in The Walking Dead andava spesso in motocicletta. Norman Reedus non solo si rivela un attore poliedrico, ma anche in grado di saper scegliere i progetti giusti.



A proposito di Norman Reedus, non potete assolutamente perdervi un video del cast di The Walking Dead che saluta i suoi spettatori in occasione dell'inaugurazione della terza e ultima fase dell'undicesima stagione del leggendario show. Sì, vi strapperà una lacrima.