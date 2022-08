The Bikeriders: Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy nel nuovo film di Jeff Nichols!

Sono passati un po' di anni dall'ultima incursione di Jeff Nichols sul grande schermo: era il 2016 quando il regista di Take Shelter portava in sala il suo Loving - L'Amore deve Nascere Libero, prima di concedersi un periodo di pausa dalla cinepresa interrotto solo dal cortometraggio Long Way Back Home e, adesso, da questo The Bikeriders.

Già, perché proprio pochi minuti fa il buon Jeff è stato annunciato come regista del nuovo film targato New Regency, per il quale Nichols potrà contare su un cast che farebbe la gioia di qualunque suo collega: all'annuncio della nuova fatica del regista di Midnight Special - Fuga nella Notte, infatti, ha fatto immediatamente seguito quello di Jodie Comer, Tom Hardy e Austin Butler come protagonisti del film!

The Bikeriders sarà tratto dall'omonimo libro di Danny Lion pubblicato nel 1967: la storia seguirà la nascita di un gruppo di motociclisti e ne racconterà l'evoluzione nel corso degli anni, con gli occhi dei vari protagonisti a narrarci la crescita sempre più incontrollata del club fino ad una deriva decisamente sinistra della situazione che metterà via via sempre più a rischio lo stile di vita dei suoi fondatori.

Insomma, c'è il ritorno di un regista apprezzatissimo e un cast davvero da urlo: serve altro per incuriosirci? Noi crediamo proprio di no! Prima di The Bikeriders, vi ricordiamo, Nichols ha abbandonato la regia dello spin-off di A Quiet Place.