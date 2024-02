The Bikeriders, Austin Butler e Jodie Comer fuggono da Tom Hardy nel nuovo trailer

Il nuovo trailer per The Bikeriders è una ventata di freschezza dopo che Disney ha dato forfait per la distribuzione del film di Jeff Nichols e adesso abbiamo davanti agli occhi un mix adrenalinico tra fuoco, motori e violenza!

Il nuovo trailer di The Bikeriders, pellicola tratta dal libro fotografico di Danny Lyon che catturava la sottocultura dei motociclisti degli anni '60, mostra ancor più in profondità il rapporto tossico tra Benny (Austin Butler) e Johnny (Tom Hardy). I due motociclisti hanno fondato i Vandals insieme ma proprio quando l'amore di Kathy (Jodie Comer) sembra poter rappresentare per Benny una via di fuga da quella che è diventata una vera e propria banda criminale, Johnny farà di tutto per evitare che il suo compagno si allontani da lui.

The Bikeriders ha certamente alle spalle una produzione turbolenta proprio come l'animo dei suoi protagonisti: inizialmente, infatti, il film aveva una finestra d'uscita prevista per il 2023 che è stata inizialmente posticipata e poi cancellata a causa degli scioperi SAG-AFTRA. Successivamente il film è stato acquistato da Focus Features e dopo una lunghissima storia fatta di posticipi, finalmente anche The Bikeriders ha una data di uscita: la pellicola arriverà al cinema il 21 giugno 2024.

Pronti a saltare in sella?Ma prima che la pellicola sui motociclisti arrivi nelle sale, lasciatevi conquistare dal particolare accento di Tom Hardy nel trailer di The Bikeriders!