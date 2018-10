The Best of Enemies, Taraj P. Henson è Ann Atwater nel primo trailer ufficiale

È grazie alla STX Entertainment che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di The Best of Enemies, nuovo film drammatico che segna il debutto alla regia di Robin Bissell e che vede come protagonisti principali la straordinaria Taraj P. Henson (Il diritto di contare) e Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri).

Basato sul libro The Best Enemies: Race and Redemption in the New South di Osha Gray Davidson, il film scritto sempre dall'esordiente alla regia Robert Bissell racconterà di Ann Atwater, "un'attivista per i diritti civili che lottò strenuamente per quasi un decennio contro il leader del KKK C.P. Ellis fino al 1971, quando i due parteciparono insieme a un evento per affrontare un decreto di decadenza scolastico ordinato dal tribunale. Da quel momento, le loro vite cambiarono immensamente".



Nel cast di The Best Enemies troveremo anche Babou Ceesay (Rogue One), Wes Bentley, Anne Heche, Bruce McGill, Nick Searcy e John Gallagher Jr. L'uscita del film nelle sale americane è prevista per il 5 aprile 2019, quindi non sarà presente agli Oscar 2018 a meno che non venga rilasciato in qualche sala selezionata entro il 25 dicembre 2018.



Non c'è invece nessuna data ufficiale per il mercato italiano, che sospettiamo arriverà soltanto il prossimo anno, a film ormai uscito in tutti i cinema americani.