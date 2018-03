The Belko Experiment 2: il sequel si farà oppure no?

Sean Gunn insiste sul fatto che, al momento, non ci sono piani per un seguito del film horror del 2017,. E questo porta alla domanda: vedremo mai The Belko Experiment 2? La notizia contiene la trama del primo film, se non l'avete visto, occhio agli spoiler.

The Belko Experiment del regista Greg McLean - scritto dal regista al comando della trilogia di Guardiani della Galassia, James Gunn - è stato descritto come un mix tra "Battle Royale e Office Space." Inoltre, data una premessa così ricca di concept, la sceneggiatura di Gunn, e una serie strabiliante di trailer, il film è stato attesissimo dai fan del genere horror. Le recensioni per The Belko Experiment sono state perlopiù miste, con il consenso generale sul fatto che, mentre la premessa era fantastica, l'esecuzione pratica "cadeva" nella prevedibilità.

I dipendenti delle Industrie Belko si ritrovano improvvisamente bloccati nel loro edificio in Colombia, senza preavviso, con una voce misteriosa che li informa che fanno tutti parte di un esperimento. I dipendenti, tra cui Mike Milch (John Gallagher, Jr.), Leandra Jerez (Adria Arjona), Wendell Dukes (John C. McGinley) e il COO Barry Norris (Tony Goldwyn) devono uccidersi l'un l'altro entro un limite di tempo. La mancata conformità alle direttive significa un aumento significativo delle morti.

Alla fine, Mike Milch è l'unico sopravvissuto al caos. La fine del film rivela una cospirazione molto più ampia dietro l'esperimento, visto che Mike arriva faccia a faccia con "La Voce" (Gregg Henry), che gli rivela di aver fatto parte di un esperimento sociale. Mike riesce a uccidere lui e la sua guardia, con la ripresa finale del film che rivela le dozzine - se non centinaia - di altri "esperimenti" che accadono in tutto il mondo apparentemente nello stesso momento, e imposta la modalità "Stage 2".

Ad oggi, non è stato annunciato lo sviluppo ufficiale di un sequel. Il fratello di James Gunn, Sean Gunn, noto per i suoi ruoli in entrambi i film dei Guardiani - e che ha anche avuto un ruolo in Belko - ha recentemente dichiarato a ScreenGeek che, essenzialmente, i fan non dovrebbero trattenere troppo il respiro. Alla domanda su un sequel di Belko, Gunn ha detto:

"Non lo so. Il film ha avuto, credo, un po' di successo, ma è sempre difficile indovinare questo genere di cose. Al momento attuale, non ci sono piani ufficiali, che io sappia - ma ci siamo davvero divertiti molto a farlo. "

La fine del primo film, di certo poteva far sperare in un sequel. Chissà se arriveranno notizie al riguardo in tempi brevi. Voi che ne dite? Vorreste vedere il sequel?