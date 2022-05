The Beekeeper: Jason Statham nel nuovo action di David Ayer, regista di Suicide Squad

Mentre rimaniamo in attesa di aggiornamenti sull'Ayer Cut dopo l'appello di Jay Hernandez, oggi è stato comunicato che il regista di Suicide Squad dirigerà Jason Statham in The Beekeeper, nuovo action-thriller che tratterà l'insolito tema dell'apicoltura.

È passato poco meno di un anno dall'annuncio della partecipazione di Jason Statham a The Beekeeper, ma finalmente torniamo ad avere aggiornamenti in occasione del Marché du Film del Festival di Cannes, in cui il film verrà presentato e commercializzato.

Entrando nel dettaglio, oltre alla novità di David Ayer alla regia, sappiamo che il copione del film è stato scritto da Kurt Wimmer, già sceneggiatore di Sfera e Violet, e venduto a Miramax l'anno scorso. Inoltre, stando a quanto riportato da Deadline, Miramax ne avrebbe acquisito i diritti con l'intenzione di costruire un franchise. Da quanto filtrato finora, il film propone di essere un action dal ritmo serrato che si concentra su un'agenzia clandestina, segretamente legata alle sedi del potere globale.

L'elemento più peculiare della vicenda, poi, è la centralità dell'apicoltura nel racconto. Ecco, infatti, come viene descritto The Beekeeper: "Questo frenetico action-thriller, immerso nella mitologia dell'apicoltura, segue la personale storia della vendetta di un uomo, che viene svelato essere un ex membro di una clandestina e potente organizzazione conosciuta sotto il nome di Beekeepers".

Infine, vi riportiamo la dichiarazione del produttore Bill Block, che sottolinea la volontà di rendere The Beekeeper una saga: "Dopo aver lavorato con Jason Statham in Wrath of Man e Operation Fortune, e con David Ayer in Fury, siamo fortunati di collaborare con questi maestri del genere action per realizzare il primo capitolo di questo nuovo franchise".