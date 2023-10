The Beekeeper, Jason Statham e tante botte nel trailer del film di David Ayer!

Jason Statham è sicuramente uno degli action-man più in vista di Hollywood da diverso tempo, seguendo la scia di leggende come Sylvester Stallone o Bruce Willis, la star di Fast and Furious ha decisamente un curriculum di tutto rispetto per quanto concerne i ruoli all'interno di pellicole d'azione, che ora si arricchisce con The Beekeeper.

Eccoci quindi freschi dalla visione di Shark 2: L'abisso, che subito dobbiamo tenerci pronti per un'altra folle visione con protagonista Jason Statham.

Il film in questione è diretto da niente meno che David Ayer, si quelli che in molti ritengono responsabile di aver portato alla luce la versione peggiore mai realizzata del Joker, visibile in quel Suicide Squad datato ormai 2016, ma che tutt'ora aleggia ancora negli incubi di molti appassionati del franchise DC.

Qui però sembra che le cose abbiano preso una piega decisamente diversa, come si può infatti vedere dal trailer, che potete recuperare andando in calce a questa notizia, The Beekeeper ha dei toni decisamente più seri ed oscuri.

Sebbene infatti si riconoscano subito i tratti tipici dei film d'azione con Jason Statham, c'è anche qualcosa di più visto che il protagonista si ritroverà di fronte a quello che sembra un intrigato complotto tutto da svelare.

Voi che ne pensate? Intanto vi informiamo che Shark 2: L'abisso ha avuto il peggior esordio su Rotten Tomatoes. Oltretutto, sapevate che I Mercenari 4 ha floppato ancora?