The Bee Keeper, tutto sul nuovo thriller con Jason Statham... apicoltore!

Dopo il buon risultato di Wrath of Man di Guy Ritchie e una nuova collaborazione con il suo regista feticcio per Five Eyes, film di prossima uscita, Jason Statham sta continuando il suo rapporto lavorativo con Miramax per un nuovo e intrigante thriller conosciuto con il titolo di The Bee Keeper.

È infatti Deadline a riportare la notizia che la star di Hobbs & Shaw e de I Mercenari ha firmato ufficialmente il contratto per recitare nel film, a quanto pare un curioso thriller "dal ritmo fulmineo e ricco d'azione intriso della mitologia dell'apicoltura", qualsiasi cosa questo voglia dire. Il titolo è comunque adattato per il grande schermo da una sceneggiatura scritta da Kurt Wimmer, e sempre stando a Deadline, lo studio avrebbe già preventivato un investimento molto importante per il progetto, per cui si sta attualmente cercando un regista.



Statham e Wimmer saranno entrambi coinvolti nella produzione di The Bee Keeper, così come il CEO di Miramax, Bill Block, che in un commento a Deadline ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto:



"The Bee Keeper esplora temi universali attraverso una storia non convenzionale che terrà i fan saldamente seduti sulla poltrona del cinema. Siamo davvero entusiasti di portare un altro film tanto iconico e irresistibile al pubblico di tutto il mondo".