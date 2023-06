The Beatles, Paul McCartney: 'Il prossimo disco sarà supportato dall'IA'

Anche i Beatles vengono sedotti dall'Intelligenza Artificiale per la produzione del prossimo disco: le polemiche non sono mancate anche in merito alla voce del compianto John Lennon. A rispondere è stato Paul McCartney.

Il bassista e compositore ha chiarito l'annuncio dell'assistenza dell'IA nella creazione dell'ultimo disco dei Beatles: "Abbiamo visto un po' di confusione e speculazione al riguardo - ha twittato McCartney - Non posso dire molto in questa fase, ma per essere chiari, nulla è stato creato artificialmente o sinteticamente. È tutto vero e ci giochiamo tutti. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni”.

La mossa del gruppo che ha fatto la storia della musica, dunque, sarebbe strumentale a districare la voce di John Lennon e non, come a detta di molti fan preoccupati, creare una voce metallica quanto più vicina al cantante ucciso nel 1980. In particolare, le parole di McCarthey potrebbero riferirsi a Now and Then, una delle quattro demo fornite Yoko Ono per il progetto Beatles Anthology, ma il bassista non ha confermato né rilasciato dettagli in merito.

Il nuovo disco dei Beatles, che saranno presto protagonisti di un altro film di Peter Jackson, è una notizia sorprende nel 2023 soprattutto per l'assenza di John Lennon nel mondo della musica. Finora a dare una ventata di freschezza ai Beatles, negli ultimi tempi, era stato Peter Jackson con The Beatles: Get Back, un'incredibile serie Disney+ che racconta l'ultimo concerto dei Beatles: vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Beatles: Get Back e aspettare con ansia di risentire la voce di John Lennon!