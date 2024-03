The Beatles, per interpretare John Lennon nel biopic suo figlio Sean vuole... Emma Stone!

Sam Mendes girerà un biopic per ogni componente dei Beatles, ma ci si chiede ancora chi possano essere gli interpreti adatti per affrontare questa sfida.

A rispondere, almeno per quanto riguarda suo padre, è stato Sean Ono Lennon, figlio del grande John. Il suggerimento del giovane Lennon si potrebbe definire decisamente particolare. Queste le sue parole sul red carpet dei Premi Oscar 2024: “Spero che Emma Stone possa prenderlo in considerazione perché ha fatto un ottimo lavoro in Poor Things. Penso che, se vuoi raggiungere questo obiettivo come attore/attrice, il passo successivo più ovvio è quello di impegnarsi davvero e diventare John Lennon. Penso che con una persona famosa come mio padre sia molto difficile fare un film del genere. Ci sono stati alcuni biopic di grande successo su personaggi della musica. La Vie en Rose [su Edith Piaf] è stato incredibile. Ray [su Ray Charles] è stato incredibile. Si può fare, e credo che faremo un buon lavoro, quindi sono entusiasta".

Lo stesso Sam Mendes, già regista di pellicole acclamate come American Beauty e 1917, si è definito onorato di essere a capo di un progetto del genere: “Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di sfidare la nozione di ciò che costituisce un viaggio al cinema". Ma quali sono i 10 eventi che i biopic dei Beatles dovranno assolutamente raccontare?