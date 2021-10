The Beatles: Get Back, ecco il trailer della docu-serie firmata Peter Jakcson!

Prima docu-film, poi docu-serie, tra rinvii e dietrofront vari: il documentario di Peter Jackson sui Beatles prodotto da Disney ha assunto col tempo le proporzioni di una vera e propria odissea, ma per i fan sembra finalmente arrivato il momento di veder ripagata la pazienza osservata nel corso di questi mesi.

La decisione di trasformare The Beatles: Get Back in docu-serie era stata annunciata da Disney lo scorso giugno: a quattro medi di distanza, dunque, ecco finalmente arrivare il primo trailer ufficiale del documentario realizzato da Peter Jackson.

Sulle note di Don't Let Me Down il trailer ci mostra i Beatles nel 1969, durante la fase finale della carriera di Lennon, McCartney, Harrison e Starr come band: il documentario, forte di ben 60 ore di filmati inediti, ci mostrerà dunque la band di Yesterday alle prese con un momento complicatissimo della propria storia e della storia della musica, in procinto di esibirsi nel primo concerto live dopo più di 2 anni di assenza dalle scene.

Unica persona ad aver accesso al materiale di cui sopra negli ultimi 50 anni, Jackson ci fornirà quindi uno sguardo esclusivo e inedito sulla storia di una delle band più importanti della storia della musica. La docu-serie sbarcherà su Disney+ in tre diversi giorni, vale a dire il 25, 26 e 27 novembre di quest'anno: per saperne di più, qui trovate il primo footage di The Beatles: Get Back.