The Beatles: Get Back, i Fab Four suonano I've Got a Feeling nella nuova clip

Giornata di grandi anteprime in casa Disney: per il Disney+ Day gli utenti della piattaforma streaming stanno ricevendo un bel po' di anticipazioni relative alle produzioni che faranno il loro esordio nel catalogo nei prossimi tempi, tra cui anche l'attesissimo documentario di Peter Jackson The Beatles: Get Back.

L'argomento del documentario girato dal regista de Il Signore degli Anelli non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni: al centro di tutto ci saranno loro, i Fab Four, aka John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, come già mostratoci dal precedente trailer di The Beatles Get Back rilasciato il mese scorso.

Trailer a cui fa seguito, in occasione di questo Disney+ Day, una nuova clip tratta proprio dal film di Jackson nella quale vediamo i quattro leggendari musicisti di Liverpool esibirsi a favore di telecamera in I've Got a Feeling, pezzo presente nell'album Let it Be del 1970. Si tratta, ovviamente, soltanto di una delle tante performance a cui assisteremo nel documentario che ci permetterà di approfondire la nostra conoscenza di una delle band più amate e importanti della storia della musica.

Il documentario di Jackson arriverà su Disney+ diviso in tre parti, che faranno quindi il loro esordio rispettivamente il prossimo 25, 26 e 27 novembre; per saperne di più, in un primo footage di The Beatles Get Back Peter Jackson ci ha spiegato il lavoro svolto su questa sua nuova, attesissima release.