The Beatles: Get Back, arriva il primo footage del documentario di Peter Jackson

Come praticamente ogni altra produzione cinematografica anche il documentario di Peter Jackson sui Beatles ha dovuto fare i conti con la pandemia nel corso di questi ultimi mesi: The Beatles: Get Back sarebbe dovuto arrivare in sala lo scorso settembre ma, per ovvi motivi, ci toccherà attendere ancora un po' di tempo.

Nell'attesa, comunque, il regista de Il Signore degli Anelli non ha intenzione di lasciarci a bocca asciutta: il buon Peter ha infatti postato tramite YouTube un video che raccoglie alcuni estratti dal documentario che vedremo (si spera) sul grande schermo il prossimo anno.

Non si tratta però di un vero e proprio trailer, ma di un semplice footage, come specifica lo stesso Jackson nel video: "È un montaggio di momenti che spero servano a darvi un'idea del film che stiamo facendo. [...] Spero basti a regalarvi un sorriso durante questo periodo decisamente poco felice" sono state le parole con cui il regista ha introdotto il filmato.

Nel video vediamo i Fab Four lavorare insieme in studio, con le immagini che scorrono mentre in sottofondo parte proprio il celebre pezzo che dà il titolo al film di Jackson. The Beatles: Get Back, ricordiamo, dovrebbe essere distribuito il prossimo agosto da Disney; nel frattempo, ecco cos'ha detto Peter Jackson sulla versione rimasterizzata de Il Signore degli Anelli.