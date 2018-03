The Beast: La H Collective ha acquistato i diritti del thriller horror di Aaron W. Sala

The H Collective ha acquisito i diritti di, il nuovo thriller di Aaron W. Sala; la notizia è stata annunciata oggi. Sherryl Clark di Busted Shark Productions (Cloverfield, Super 8) produrrà al fianco di The H Collective, che finanzierà anche il lungometraggio.

La storia: dopo che un aereo passeggeri è precipitato nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, una donna si ritrova a riva; è l'unica sopravvissuta e si ritrova sperduta su un'isola misteriosa, dove dovrà affrontare le sue peggiori paure. H Collective e Clark stanno già cercando un regista e l'attrice protagonista.

Il CEO di H Collective, Nic Crawley, ha dichiarato: "Ero così affascinato dalla sceneggiatura di Aaron che, dopo 24 ore di lettura eravamo già a caccia dei diritti, prima ancora che avesse il tempo di presentare il progetto in città. Aaron è davvero uno sceneggiatore fantastico e prevedo che vedremo molto di più da lui in futuro. "

"The Beast è un film che piacerà alle persone e ha una coscienza sociale. Questa combinazione è ciò che mi ha entusiasmato del progetto", ha detto Clark. "Questo è un lavoro da tour de force per l'attrice protagonista, che si troverà ad affrontare qualcosa un po' in stile Gravity."

