The Bear, Jeremy Allen White vorrebbe Sam Rockwell come guest star nella terza stagione

The Bear 2 è già un successo, ancora prima che esca in Italia. La pellicola ha già battuto qualsiasi record e la nomea che è stata capace di costruirsi in quest'anno ha sicuramente aiutato nel chiamare tante guest star. Pare però che il protagonista abbia un nome prediletto per la terza stagione.

Per Jeremy Allen White la scelta per una nuova guest star nella terza stagione ricadrebbe immediatamente su Sam Rockwell. The Bear è diventata la serie più vista su Hulu, confermando quanto sia amata da ogni fascia di pubblico. La fama potrebbe attirare attori anche del calibro di Rockwell che, secondo White, sarebbe perfetto nel contesto di The Bear. "Sai chi amo, e ho sempre amato così tanto, è Sam Rockwell, e sento che si adatterebbe in qualche modo al mondo" ha raccontato.

"Come un amico di Ebon, o qualcosa del genere. Sai, sento che lo farebbe davvero, non lo so. Sento che c'è spazio per lui nell'universo di The Bear" ha spiegato l'attore. Nonostante una carriera più che onorevole, quando gli sono state comunicate le guest star del celebre sesto episodio della seconda stagione, pare sia stato colto da un pò di ansia da prestazione. "Tutti sapevano esattamente cosa era necessario da ciascuno dei loro ruoli. Sono molto felici di essere lì" ha concluso.

Il regista di The Bear dovrà dirigere un film fortemente voluto da Martin Scorsese e Michael Mann dando una decisiva marcia in più alla propria carriera. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!