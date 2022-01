The Beanie Bubble: Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks per il film sui celebri pupazzi

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks saranno i protagonisti di The Beanie Bubble, film che racconterà il fenomeno commerciale dei celebri pupazzetti Beanie Babies che all'inizio degli anni '90 spopolarono sul mercato arrivando a raggiungere cifre folli e diventando un grande fenomeno su internet.

I Beanie Babies furono creati da H. Ty Warner nel 1993 e prestissimo questi giocattoli divennero popolari e da collezione, così velocemente che già nel 1995 erano considerati introvabili. Frutto di una strategia perfettamente orchestrata dall'azienda che portò a un'enorme mercato secondario per questi oggetti capaci di arrivare a costare anche oltre il migliaio di dollari a pezzo. La vicenda divenne celebre anche perché si trattò del primo fenomeno commerciale esploso su internet, all'epoca accessibile ancora a pochi. Lo scorso dicembre HBO Max ha reso disponibile un documentario sulla stessa vicenda intitolato Beanie Mania.

Prodotto dalla Imagine Entertainment di Ron Howard, Brian Grazer e Karen Lunder, la pellicola prodotta dalla Apple vedrà nel cast anche Sarah Snook (Succession) e Geraldine Viswanathan (Blockers) ed è stata scritta da Kristin Gore, attiva al Saturday Night Live; alla regia troveremo sempre Gore in coppia con il marito e cantante degli Ok Go Damian Kulash. La storia si baserà sul libro The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute, scritto da Zac Bissionette.

Stando ai primi dettagli, il film "racconterà strapperà il sipario e mostrerà le assurdità e le ingiustizie del sogno americano focalizzandosi in particolar modo sulle relazioni femminili. Una celebrazione delle donne che hanno contribuito a far diventare potente Ty Warner, nomi che non compaiono nelle targhette dei prodotti ma rivelatisi fondamentali per il successo del fenomeno".

Ormai è qualche anno che non vediamo Galifianakis sul grande schermo e il suo ultimo film distribuito in Italia rimane Nelle pieghe del tempo, uscito nel 2018. Per quanto riguarda Elizabeth Banks, recentemente ha diretto il reboot di Charlie's Angels.