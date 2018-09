The Beach Bum: ecco il red band trailer della commedia con Matthew McConaughey e Zac Efron

NEON ha diffuso il primo trailer ufficiale dell'irriverente commedia The Beach Bum. Nel film Matthew McConaughey veste i panni di Moondog, un uomo che vive la vita a modo suo, senza regole, con dei risultati a volte esilaranti e a volte meno.

Il film sarà scritto e diretto da Harmony Korine (Springbreakers). Faranno parte del cast della pellicola anche Isla Fisher (TAG, Now You See Me), Snoop Dogg (Bones, Mac and Devin Go to High School), e Zac Efron (The Greatest Showman, Baywatch). Il film è prodotto da John Lesher per la LeGrisbi Production, Steve Golin per Anonymous Content, Charles-Marie Antonio per Iconoclast, Nicolas Lhermitte e Mourand Belkeddar.

Ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi Tom Quinn e Tim League per NEON e Shane Smith Eddy Moretti e Danny Gabai per VICE. Rocket Science si occuperà della distribuzione internazionale.

The Beach Bum debutterà nelle sale americane il 22 marzo 2019. Date un'occhiata al trailer in alto!

McCounaghey tornerà a breve sul grande schermo con White Boy Rick, biopic misto a crime drama diretto da Yann Demange. Basato su una storia vera, il film è ambientato nella Detroit del 1980, all’apice della diffusione del crack per le strade della città e in piena guerra per le droghe e racconta la vicenda di un padre proletario e del figlio adolescente che divenne un agente sotto copertura e in seguito uno spacciatore, prima di essere scaricato dai suoi e condannato all’ergastolo.