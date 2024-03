The Beach Boys: quando esce su Disney+ l'atteso film sulla mitica band

Oltre ai film da guardare ad aprile su Disney+, in queste ore la piattaforma di streaming on demand della Disney ha presentato anche un nuovo titolo in arrivo in esclusiva, un film dedicato alla mitica band The Beach Boys.

The Beach Boys, un documentario che sarà anche una celebrazione della leggendaria band che ha rivoluzionato la musica pop e dell'iconico e armonioso sound che hanno creato, incarnando il sogno californiano e affascinando i fan per generazioni, arriverà in esclusiva su Disney+ dal 24 maggio, giusto in tempo per ravvivare l'estate con le indimenticabili note della band.

Il documentario ripercorre la storia della band dalle umili origini familiari e include filmati inediti e interviste mai viste prima con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston e altri luminari del mondo della musica, tra cui Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le parole di Carl e Dennis Wilson, insieme a una nuova intervista a Blondie Chaplin e a registrazioni audio di Ricky Fataar. Prodotto da Kennedy/Marshall e White Horse Pictures, The Beach Boys è diretto da Frank Marshall e Thom Zimny, con la sceneggiatura di Mark Monroe.

Da segnalare anche che la colonna sonora ufficiale di The Beach Boys, con canzoni tratte dal film, sarà disponibile in streaming e download dal 24 maggio, mentre l’iconico album del gruppo del 1964, "Shut Down, Vol. 2", sarà pubblicato in edizione limitata in vinile colorato e sarà possibile pre-ordinarlo e acquistarlo a partire dal 29 marzo. Inoltre, l’unico libro ufficiale del gruppo, "The Beach Boys by The Beach Boys" (edizione inglese), sarà pubblicato il 2 aprile da Genesis Publications.

