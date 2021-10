The Battle at Lake Changjin mostruoso: 633 milioni in 12 giorni, ecco il re del box office

Mentre a Hollywood ci si interroga sugli incassi di 007 No Time to Die e sulle anteprime già vendute da Eterni, dalla Cina arriva un nuovo re del box office 2021, The Battle at Lake Changjin.

Del film vi avevamo già parlato nel mese di giugno, quando emerse la notizia che The Battle at Lake Changjin sarebbe stato il film cinese più costoso della storia ma in base ai nuovi aggiornamenti di mercato il film è destinato a stabilire anche primati in fatto di incassi: il blockbuster patriottico diretto da un trio di registi d'eccezione - Chen Kaige, Tsui Hark e Dante Lam - ha infatti incassato un totale complessivo di 633,2 milioni di dollari, diventando così il quarto film con il maggior incasso a livello mondiale nel 2021. Nulla di esorbitante, penserete voi: e avreste anche ragione, se non fosse che il film è uscito in Cina solo il 30 settembre scorso e ha raccolto questa cifra enorme in poco più di una decina di giorni.

Distribuito in concomitanza con le festività del National Day cinese, che si sono concluse giovedì (7 ottobre), The Battle at Lake Changjin ha già superato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, attualmente con 401,6 milioni di dollari (senza un'uscita in Cina), e Godzilla vs Kong (467,9 milioni di dollari). I primi tre film col maggior incasso del 2021 sono attualmente il melodramma cinese Hi, Mom (822 milioni di dollari), F9: The Fast Saga della Universal (716,6 milioni di dollari) e la commedia cinese Detective Chinatown 3 (686,3 milioni di dollari), ma secondo gli analisti The Battle At Lake Changjin supererà facilmente queste cifre reclamando il primato di miglior incasso del 2021.

Riuscirà a diventare il primo film post-pandemia a superare il miliardo? Staremo a vedere.