The Batman, Zoe Kravitz la tocca piano: 'Robert Pattinson è perfetto'

Parlando a Variety nel corso di una recente intervista promozionale, la star Zoe Kravitz ha anticipato alcuni aspetti dell'attesissimo The Batman, concentrandosi nello specifico sull'interpretazione di Robert Pattinson.

Ecco che cosa ha detto l'interprete di Catwoman:

"Prima di tutto, è un attore davvero bravo. Ha iniziato con questo tipo di blockbuster pop adolescenziale, ma poi penso che tutti abbiamo visto cosa è in grado di fare attraverso il suo lavoro. È un artista davvero interessante, e già di per se questo fa 'molto Batman', in un certo senso. Bruce Wayne del resto è un'illusione, no? Abbiamo lui e poi abbiamo Batman nell'ombra, che ragione in modo diverso e fa cose molto più complicate. Quindi, già da questo dettaglio, dalla differenza di questo ragazzo che fa blockbuster pop a quello che fa altri film estremi, penso che sia perfetto per questo ruolo. Riesce a relazionarsi con Bruce Wayne e Batman, e poi, beh, con quel costume sta da Dio. Guardando la linea della mascella, sai ... Ma, per farla semplice, è solo un grande attore e dà tutto quello che ha quando recita. Penso che sia un ruolo davvero difficile a livello mentale perché le persone si aspettano molto. Inoltre, è anche difficile a livello fisico, perché indossando la tuta e la maschera non riesci a far vedere i tuoi occhi e sei costretto a muoverti solo in un certo modo, quindi devi diventare davvero creativo per rendere il tuo personaggio multidimensionale. È pronto per la sfida e ha delle idee davvero interessanti. Penso che sia un casting perfetto."

Vi ricordiamo che le riprese di The Batman ripartiranno nei prossimi giorni, con la data di uscita per il film scritto e diretto da Matt Reeves fissata ad ottobre 2021.