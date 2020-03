The Batman, Zoe Kravitz svela la sua trasformazione in Catwoman

Dopo essersi mostrata completamente nuda in un nuovo servizio fotografico, l'attrice Zoe Kravitz è tornata a parlare del suo ruolo nell'attesissimo The Batman, svelando la sua trasformazione in Catwoman.

Nell'intervista, l'attrice ha anche parlato di cosa ha significato per lei seguire le orme di attrici come Eartha Kitt, Michele Pfeiffer e Halle Berry, svelando di essersi interessata al ruolo solo quando ha saputo che Robert Pattinson sarebbe stato Batman.

"È un film piuttosto intenso", ha detto Kravitz. "Abbiamo iniziato a girare due settimane fa, ma prima sono stata a Londra per due mesi solo per rimettermi in forma, allenarmi, imparare i combattimenti". Ha aggiunto anche che le riprese saranno molto lunghe, con la produzione che prevede di concludere i lavori quest'estate, a circa un anno dall'uscita fissata a giugno 2021.

"Sicuramente, è stato eccitante quando ho ottenuto il ruolo, e di solito quando trovi un lavoro le uniche persone che ne sono entusiaste siete tu, i tuoi genitori, il tuo agente, i tuoi amici e basta", ha spiegato la Kravitz. "Ma quando è arrivato il comunicato stampa, ho ricevuto più messaggi e chiamate di quante ne abbia mai ricevute per il giorno di un mio compleanno, o il giorno del mio matrimonio. All'improvviso, la realtà ha iniziato ad affondare in ciò che questo ruolo avrebbe significato non solo per me, ma per tutti gli altri a livello culturale - e i fan di questo universo sono così appassionati."

L'attrice ha aggiunto: "È stato un po' spaventoso, ma anche ogni volta che mi innervosisco per qualcosa, sento che mi permette di arrivare ad una nuova consapevolezza, quindi abbraccio quel nervosismo. Se inizi a concentrarti troppo su ciò che la gente pensa farai un pessimo lavoro, è quasi come se stessi canalizzando la tua energia nel posto sbagliato. Certo, voglio onorare i fan e spero che a loro piaccia quello che faccio con il ruolo, ma per fare quello che penso di dover fare con Catwoman devo andare fino in fondo e dimenticare il resto del mondo".

