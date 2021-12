The Batman, Zoe Kravitz svela: 'ho detto di essere Catwoman a due persone'

Il trailer di The Batman ci ha mostrato brevemente il rapporto tra Bruce Wayne/Batman (Robert Pattinson) e Selina Kyle/Catwoman (Zoe Kravitz). I fan sono già entusiasti di Kravitz e della sua interpretazione e in una recente intervista con Buzzfeed, l’attrice ha rivelato chi è stata la prima persona a sapere che aveva ottenuto il ruolo.

"Uno dei miei genitori. C'è stato un periodo di due giorni in cui non mi era permesso dirlo a nessuno, ma penso di averlo detto comunque ai miei genitori", ha rivelato Kravitz ridendo. La sua rivelazione ai genitori è più che comprensibile dopo aver ottenuto un ruolo così importante.

"Quando la notizia è trapelata un paio di giorni dopo, non so a chi l'ho detto per primo, ma è stato uno dei giorni più folli della mia vita. Era la prima volta nella mia carriera che trovare un lavoro significava qualcosa per qualcun altro, per i miei cari e il mio agente. Il mio telefono non ha smesso di squillare per due giorni. È stato intimidatorio...emozionante, ma intimidatorio! Inoltre, tutte le attrici che hanno interpretato Catwoman precedentemente sono state estremamente gentili, mi hanno supportato e mi hanno accolto", ha aggiunto Kravitz.



The Batman vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, con un cast che include anche Colin Farrell nei panni del Pinguino. Quando un serial killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici manda il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/alias l'Enigmista (Paul Dano).



"Ovviamente capisco l’importanza di un personaggio come questo e cosa significa per così tante persone", ha spiegato Kravitz in precedenza durante DC FanDome 2021. "Ma ciò che sembrava davvero importante era concentrarsi davvero sulla storia che stiamo raccontando in questo momento. Non voglio che sia un'idea. Sai, voglio che sia un vero essere umano in una situazione reale, in una vera città, cercando di sopravvivere e reagendo al suo stesso dolore e alla sua storia."



Intanto Barry Keoghan figura nel cast di The Batman, potrebbe davvero interpretare Joker? Lo scopriremo il 4 marzo 2022 quando il film arriverà nelle sale USA.