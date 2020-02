The Batman: Zoë Kravitz sull'allenamento con Pattinson e le aspettative dei fan

Nelle ultime ore i fan DC sono andati in visibilio per il video del camera test di The Batman che mostra le prime immagini di Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello. Ancora non conosciamo il look di Catwoman ma secondo quanto dichiara Zoë Kravitz, il percorso nelle ultime settimane si è concentrato sull'allenamento con Pattinson.

Intervistata da Variety, Kravitz ha dichiarato:"Penso che Robert sia perfetto per il ruolo e sarà una tale avventura. Sono entusiasta di averlo come mio partner del crimine e di essere lì a sostenerci a vicenda, perché è intenso. Saranno lunghe riprese e c'è molta pressione, e so che alle spalle avrò lui".

Zoë Kravitz non ha condiviso molti dettagli sul suo personaggio ma ha approfondito l'entusiasmo di quando ha accettato il ruolo e quell'euforia trasformata in leggera ansia una volta resasi conto quanto siano 'zelanti e ostinati' i fan.



"Se inizi a concentrarti troppo sul fatto che la gente penserà che stai facendo una cattiva performance è quasi come mettere la tua energia nel posto sbagliato. Certo, voglio onorare i fan e spero che a loro piaccia. Interpreto il ruolo ma per fare quello che penso di dover fare con Catwoman devo andare all'interno di essa e dimenticare il resto del mondo" ha dichiarato l'attrice.

The Batman sarà nelle sale il 25 giugno 2021 e vedrà nel cast anche Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, Paul Dano nel ruolo de l'Enigmista e Andy Serkis in quello del maggiordomo Alfred.

