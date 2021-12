The Batman: Zoe Kravitz ha studiato il comportamento di gatti e leoni per la sua Catwoman

Mentre Robert Pattinson ha anticipato possibili sequel per The Batman, nella nuova esclusiva pubblicata da Empire la star Zoe Kravitz ha parlato della sua particolare preparazione al ruolo di Catwoman, iconica ladra, criminale e partner del Cavaliere Oscuro.

Secondo quando dichiarato, Zoe Kravitz ha preparato la sua Catwoman studiando il comportamento di gatti e leoni analizzati grazie alla visione di decine di documentari. L'idea le è venuta durante il suo lavoro con il coordinatore degli stuntman Rob Alonzo per la preparazione fisica. "Abbiamo osservato il comportamento di gatti e leoni durante i loro combattimenti", ha detto la Kravitz, "e abbiamo cercato di impostare delle movenze credibili per una combattente della mia taglia. Batman è molto più grande e più forte di me. La mia abilità ovviamente non potevano essere la forza bruta, allora dovevo essere veloce e imprevedibile. Quindi abbiamo fatto parecchio lavoro in palestra per implementare diversi stili di arti marziali e mischiarli ad una sorta di danza ispirata ai movimenti dei felini".

Zoe Kravitz ha anche parlato della storia di Catwoman nel film. "Questa in un certo senso è anche la storia delle origini di Selina", ha detto. "E' una storia che ci fa capire chi è, e credo che ci sia molto spazio di manovra per farla crescere e trasformarla in una femme fatale definitiva".

The Batman sarà interpretato da Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne, Jeffrey Wright come Commissario James Gordon e Andy Serkis come Alfred Pennyworth. Nel film appariranno anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista/Edward Nashton, Colin Farrell nei panni del Pinguino/Oswald Cobblepot e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. The Batman uscirà il 4 marzo 2022, ma nel frattempo i fan possono ascoltare Zoe Kravitz interpretare una versione diversa di Catwoman nel film animato The Lego Batman Movie.

