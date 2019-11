The Batman, Zoe Kravitz sui social con un nuovo taglio: sarà questo il look di Catwoman?

Nella notte Zoe Kravitz, che come sappiamo sarà Catwoman nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, ha pubblicato su Instagram una nuova foto che ha mandato in estasi i fan della DC Films.

Se masticate un minimo i fumetti del Cavaliere Oscuro, andando a dare un'occhiata alla foto che trovate come al solito in calce all'articolo quello sfoggiato dall'attrice sembrerebbe effettivamente il taglio ideale per interpretare Selina Kyle, la celebre femme fatale legata a Bruce Wayne.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato che le riprese del film dovrebbero iniziare a gennaio 2020, dunque non è improbabile che Catwoman avrà un look simile a quello mostrato dalla star nel suo post, soprattutto perché il personaggio nei fumetti è ritratto solitamente con i capelli corti.

Ricordiamo che il cast del film includerà anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, e Andy Serkis in quelli di Alfred, Colin Farrell nella parte del Pinguino e John Turturro in quella di del mafioso Carmine Falcone, con l'esordiente Jayme Lawson che sarà la misteriosa Bella, un personaggio legato al mondo istituzionale di Gotham City, opponente di Harvey Dent alle elezioni.

The Batman è atteso per il 25 giugno 2021 e stando a nuovi report di Variety, se avrà successo come la Warner Bros. spera e crede, sarà il primo passo di un Gotham-Verse, con tutti gli attori del film, così come le star di Birds of Prey, scritturate con contratti che prevedono opzioni per sequel e spin-off stand-alone.