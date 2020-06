The Batman, Zoe Kravitz:'Robert Pattinson è nato per questo ruolo'

Zoe Kravitz, prossima interprete di Catwoman, ha elogiato il compagno di set Robert Pattinson, sostenendo che l'ex star di Twilight sia nato per interpretare il personaggio di Bruce Wayne/Batman. Nonostante le critiche e le perplessità dei fan, Zoe Kravitz ha appoggiato la scelta di Pattinson per raccogliere l'eredità di Ben Affleck.

"Rob è fantastico, è meraviglioso in questo ruolo. Penso davvero che sia qualcosa che è nato per fare ed è un ragazzo eccezionale, quindi è una gioia stare con lui. E quando lavori con persone che rispetti, tutto diventa migliore e più facile" ha proseguito Kravitz.

Non è la prima volta che l'attrice elogia il collega. Qualche giorno fa in un'intervista a Variety, Zoe Kravitz aveva confessato di ritenere perfetto Robert Pattinson, come scelta per Batman.



"Prima di tutto, è un bravo attore. Ha iniziato come idolo delle adolescenti, e poi abbiamo visto tutti che dietro c'era molto altro. Si tratta di un artista davvero interessante e questo fa molto Batman, in un certo senso [...] Per questo credo che lui sia perfetto per questo ruolo. E poi sta molto bene con il costume di Batman, ha una bella linea della mascella" ha confessato l'attrice.

La produzione di The Batman, diretto da Matt Reeves, dovrebbe riprendere nel mese di luglio a Londra. Nel cast del film, oltre a Zoe Kravitz e Robert Pattinson, anche Paul Dano nel ruolo de l'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, Andy Serkis in quelli del maggiordomo Alfred Pennyworth e Colin Farrell nelle vesti del Pinguino.

The Batman dovrebbe uscire nelle sale il 1° ottobre 2021.