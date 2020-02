The Batman, Zoe Kravitz rivela di aver già indossato il costume di Catwoman

Nella notte Matt Reeves ha rivelato le prime immagini ufficiali di The Batman, mostrando al mondo la star Robert Pattinson con indosso la nuova tuta del Cavaliere Oscuro.

E se poche ore dopo Jeffrey Wright, che come sappiamo interpreterà il commissario Gordon, ha pubblicato su Twitter la prima foto del Bat-segnale, l'attrice Zoe Kravitz ha ammesso nel corso di una recente intervista di aver già provato il suo costume da Catwoman.

La star, comparsa in una video-intervista a base di cibi piccanti pubblicata su YouTube nella giornata di ieri 13 febbraio (quindi poco prima del grande reveal del costume di Pattinson), non rivela alcun dettaglio in merito, ma dichiara che il costume è "davvero bello". Non che ci sia di grande aiuto per farci un'idea del look del personaggio, ma con le riprese di The Batman attualmente in corso è possibile che nelle prossime ore/giorni arriveranno online anche dei first look per i personaggi secondari del film.

Del resto si prevedono diverse sessioni di riprese in esterna per il film, quindi la Warner Bros. potrebbe preferire immagini ufficiali come quelle di ieri sera a foto leak rubate dal set: del resto è la stessa strategia di marketing già utilizzata l'anno scorso con Joker di Todd Phillips per rivelare il look di Joaquin Phoenix, ma a differenza di quel film The Batman vanta un cast molto più nutrito e pieno di personaggi amati dai fan.

Per il momento non ci resta che aspettare.