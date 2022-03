The Batman: Zoe Kravitz riceve complimenti di Michelle Pfeiffer e Halle Berry per Catwoman

Uno dei personaggi senza alcun dubbio più riusciti di The Batman è certamente la nuova Catwoman / Selina Kyle interpretata da Zoe Kravitz. Gli appassionati del Crociato Incappucciato non ci hanno messo molto a lodare l'interpretazione dell'attrice, schizzata subito in testa tra le preferite. Così ecco i messaggi di Michelle Pfeiffer e Halle Berry.

Se la Pfeiffer è sempre stata la Catwoman più amata dai fan di Batman al cinema, la stessa cosa non si può certo dire che Halle Berry, protagonista dell'odiatissimo film su Catwoman uscito nel 2004. Tuttavia, le due attrici hanno mostrato il loro supporto a Kravitz; in un recente post pubblicato da quest'ultimo per segnalare l'uscita nelle sale di The Batman, entrambe le ex-interpreti di Catwoman hanno commentato sotto.

Se la Berry ha lasciato un messaggio dicendo di non vedere l'ora di guardare il film, la Pfeiffer ha commentato attraverso una serie di emoji, tra cui quelle di un cuore e di un fuoco che divampa, mostrando quindi il sostegno alla sua nuova Catwoman.

Già in precedenza, Kravitz aveva raccontato di aver chiacchierato con Michelle Pfeiffer durante un'intervista a Total Film: "Ho incontrato Michelle Pfeiffer diverse volte, ma abbiamo parlato di Catwoman solo quando l’ho vista a gennaio. Le ho detto che ero nervosa ma lei è stata davvero incoraggiante. Voglio fare mio il personaggio, anche se voglio rispettarla, quindi mi è sembrato importante riconoscere le cose straordinarie che ha fatto in quel ruolo".

Michelle Pfeiffer ha interpretato Catwoman in Batman - Il Ritorno, che tra l'altro sappiamo ora essere il film di Batman preferito da Robert Pattinson: "Adoro Batman Returns. È un capolavoro", ha dichiarato Robert Pattinson. "Ma è anche terrificante... Ricordo di averlo visto da bambino, ma persino quando lo rivedo oggi penso che sia una delle cose più inquietanti che abbia mai visto."