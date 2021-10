The Batman, Zoe Kravitz racconta: 'Forte pressione sul set per le aspettative dei fan'

Dopo ben due rinvii, finalmente la prossima primavera vedrà il debutto in sala di The Batman e l'attrice Zoe Kravitz, che nel film interpreta Selina Kyle/Catwoman, ha recentemente raccontato qualche curiosità sull'esperienza di questo set.

L'attrice ha rivelato di aver sentito molto la pressione delle aspettative dei fan rispetto a un progetto di questo calibro: "Rispetto così tanto i fan che ho scelto di non pensare a loro mentre lavoravo al film. Se penso al fatto che vorrei che piacesse a tutti i fan, non credo riuscirei a rendere vero il mio personaggio".

Kravitz ha parlato anche del clima che si respirava sul set: "Spesso in produzioni così grandi ti senti una marionetta che fa parte di una macchina complessa. Stavolta sembrava di lavorare a un film indipendente, perché ognuno di noi ha messo anima e cuore nelle scene, con un'incredibile voglia di collaborare".

Il primo incontro con il regista e sceneggiatore Matt Reeves è avvenuto quando si è recata a Los Angeles per le audizioni per il ruolo di Catwoman: "Ho letto la sceneggiatura e abbiamo parlato molto, ha voluto sapere cosa ne pensassi e se fossimo sulla stessa lunghezza d'onda" ha dichiarato Zoe Kravitz. "Quando poi ho affrontato l'audizione ho voluto che capisse come fosse lavorare con me, perché sul set dico sempre quello che penso. Ho cercato di fargli capire come vedevo e sentivo questo personaggio e penso che sia così che ho ottenuto il ruolo".

Il film ha un cast stellare che, oltre alla Catwoman di Zoe Kravitz, vede Robert Pattinson nei panni di Batman: l'attore ha recentemente dichiarato che lui e Kravitz hanno delle sorprese per tutti i fan di The Batman durante il DC FanDome. Insieme ai due, fanno parte del cast anche Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Barry Keoghan e Andy Serkis.

L'uscita del nuovo cinecomic DC in sala è prevista per il 4 marzo 2022. Nel frattempo, ecco l'ultimo teaser trailer del DC FanDome dedicato a The Batman, durante il quale probabilmente vedremo qualcosa in più!