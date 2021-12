The Batman, Zoë Kravitz parla del nuovo look della sua Catwoman!

I fan hanno recentemente commentato la Catwoman di Zoë Kravitz vista nel trailer di The Batman. L'attrice interpreterà il ruolo dopo grandi nomi come Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway. La produzione ha cercato un modo per onorare tutte le versioni del personaggio, inserendo qualcosa di nuovo. Lo possiamo vedere soprattutto nel costume.

Il lavoro su questa evoluzione del costume è iniziato sin da subito, e non è stato semplice, come ricorda la stessa Kravitz. "È stato un processo assolutamente collaborativo - in ogni modo, in termini di personaggio, aspetto e cosa indossava... la nostra costumista è venuta a New York esattamente una settimana dopo che avevo avuto la parte per incontrarmi e prendere le misure e iniziare la conversazione su Catwoman", ha ricordato l'attrice in un'intervista a BuzzFeed. "Matt [Reeves] è un regista molto collaborativo a cui piace conoscere la persona che interpreta il personaggio, quindi non ho dovuto lottare per nessun aspetto: è stato progettato così".

Ad un certo punto, naturalmente, la conversazione si è spostata su un punto fondamentale del costume: gli artigli. Quando c'è stata la chiusura della produzione a causa dei protocolli covid-19, la squadra ha cercato un modo per onorare gli artigli affilati come rasoi di Catwoman in un modo... nuovo. "Abbiamo sviluppato il costume tutti insieme, come una squadra e, se devo essere onesta, le unghie non erano previste in origine" ha ammesso Kravitz. "Abbiamo girato per due mesi prima della quarantena e poi c'è stata la pausa, quindi in quel momento ho iniziato a farmi crescere le unghie perché potevo evitare di fare la manicure e poi mi è venuta questa idea per andare avanti ... così ho chiamato Matt e ho detto, 'Ho avuto questa idea, dovremmo fare delle unghie folli, bitchy, meravigliose e spaventose, che sembrano artigli. Non avevo lo smalto, quindi sembravano più artigli' e siamo stati in grado di incorporare questa cosa all'ultimo secondo".

Cosa ne pensate di questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, nell'attesa di poter vedere il film, ci godiamo il nuovo trailer di The Batman!