The Batman, Zoe Kravitz parla della sua esperienza sul set: 'E' stato strano'

The Batman ha segnato una specie di rinascita per i cinecomic di casa DC. Matt Reeves è riuscito a ricostruire le atmosfere del Cavaliere Oscuro, realizzando un noir dalle tinte dark. Zoe Kravitz ha parlato della proprie esperienza sul set e di come sia stato un film "strano" per lei.

Nel corso degli anni, tantissimi attori hanno partecipato a cinecomic lodandone l'efficienza del comparto produttivo e realizzativo. Non a caso dietro le quinte di questi film si trovano sempre grandi professionisti che cercando in tutti i modi di rendere il più reale possibile questi mondi in cui abbiamo giustizieri vestiti da pipistrello o superuomini apparentemente indistruttibili. In ogni caso, c'è tanto lavoro dietro prodotti di questo tipo.

Zoe Kravitz ha parlato della sua esperienza sul set di The Batman e su una piccola stranezza che l'ha vista coinvolta ogni mattina prima di cominciare le riprese. "Penso già che il mio lavoro sia molto bizzarro. Ma c'è qualcosa di ancora più strano nel fatto che qualcuno ti lubrifica e ti ricopre di lattice alle sei del mattino, quando il mondo intero è in qualche modo ancora fermo". La Kravitz ha detto di aver ignorato le Catwoman precedenti per realizzare una versione del personaggio totalmente nuova e imprevedibile. Tutti gli sforzi hanno ripagato dato che la sua interpretazione di Selina è diventata tra le preferite dei fan DC.

Per rimanere nel tema, vi consigliamo la nostra recensione di The Batman di Matt Reeves, nuova pellicola sul Cavaliere Oscuro di cui è già stato programmato un sequel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!