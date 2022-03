The Batman, Zoe Kravitz ospite al SNL: ecco il monologo della sensualissima Catwoman

The Batman ha già guadagnato oltre 400 milioni di dollari a meno di 10 giorni dalla sua uscita e il merito di questo straordinario successo è da riconoscere tutto ai suoi eccezionali protagonisti. Prima tra tutti la sensualissima Zoe Kravitz che intervenuta come ospita al Saturday Night Live ha mostrato una insospettabile vena ironica.

L'interprete di Selina Kyle ha incontrato alcuni suoi alterego nel corso del celebre programma comico e queste altre versioni di Catwoman l'hanno interrotta a più riprese nel bel mezzo del suo monologo rendendo quasi impossibile il racconto della genesi di questo interessante personaggio.

In precedenza Zoe Kravitz si è detta entusiasta del ruolo di Catwoman in The Batman. Questa pellicola infatti permette di esplorare non solo le origini del Cavaliere Oscuro ma anche del suo personaggio, permettendo quindi di conoscere la reale storia di questa iconica antieroina.

"Voglio dire, il personaggio è così ben sviluppato nella sceneggiatura, e sono davvero entusiasta di poter esplorare la sua storia passata e mostrare da dove viene, e il processo di nascita di quella che poi sarà Catwoman. Per me è stato davvero bello poter interpretare Selina e non dover passare direttamente a Catwoman. Penso che con questi personaggi iconici che tutti amiamo così tanto, può essere troppo impegnativo arrivare già a 'Ok, ora ecco Catwoman'. E ho questa meravigliosa opportunità di farla crescere lentamente e il pubblico può intraprendere questo eccezionale viaggio con me".

