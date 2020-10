The Batman, Zoe Kravitz: la nuova foto dal set di Catwoman è ispirata a QUESTO fumetto DC!

Le riprese di The Batman sono ricominciate a pieno regime, come hanno dimostrato le nuove foto dal set con Robert Pattinson e tanti altri, inclusi John Turturro e Zoe Kravitz.

Proprio questi ultimi due, interpreti rispettivamente di Carmine Falcone e Selina Kyle/Catwoman, sono i protagonisti di un nuovo scatto che li mostra uscire a braccetto dallo stesso edificio intravisto negli scatti di ieri, nel corso di una scena che i rumor hanno indicato come quella di un funerale.

La foto ha scatenato una certa frenesia online fra i fan della DC Comics, sollevando diverse domande sulla dinamica della coppia specialmente tra coloro che hanno letto Batman: Year One. Per prima cosa, l'idea stessa che Selina e Falcone siano vicini l'una all'altro gioca su decenni di teorie dei fan, che per anni hanno ipotizzato che Catwoman sia in realtà la figlia illegittima del boss Falcone, un legame fortemente accennato dalla graphic novel Batman: Vittoria Oscura e successivamente confermato dal canone dei videogame della serie Arkham.

Tra l'altro, guardando da vicino il viso di Falcone, si possono notare una serie di graffi sulla guancia destra, che rimandano direttamente ad una delle pagine più iconiche di Batman: Anno Uno. L'idea che nel film di Matt Reeves Falcone porti in viso le cicatrici infertegli da Catwoman mentre va a braccetto cn Selina Kyle è sicuramente avvincente, e aggiunge sostanza ad una 'relazione' che nei fumetti va avanti da anni: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.