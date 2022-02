The Batman: Zoe Kravitz non ha mai visto Twilight, Robert Pattinson la rimprovera

Intervista da People Magazine per la campagna promozionale intorno all'uscita di The Batman, Robert Pattinson e Zoe Kravitz si sono presi in giro a vicenda. In particolare, l'interprete di Catwoman nel film di Matt Reeves ha rivelato di non aver mai visto Twilight, il primo grande successo di Pattinson, con quest'ultima che l'ha "rimproverata".

Alla rivelazione di non aver mai visto Twilight, Zoe Kravitz ha spiegato: "Mi dispiace, non faceva per me", al che Pattinson non ha potuto fare a meno di rimproverarla scherzosamente: "Ormai non va più di moda fare l'hater", riferendosi a coloro che per anni si sono definiti fieri hater del franchise lanciato nel 2008. Kravitz ha risposto: "Non faccio l'hater, semplicemente non l'ho visto". Inevitabile la stoccata finale di Pattinson: "Sei così 2010...". Kravitz, quindi, si è dovuta correggere, ammettendo di aver visto solo il primo film della saga su consiglio di un amica, ma di non ricordarsi comunque la pellicola.

Pattinson e Kravitz si conoscono da molto tempo e proprio l'interprete di Bruce Wayne ha rivelato di essere stato molto aiutato dalla collega sul set di The Batman: "Per fortuna, conosco Zoe da circa 10 o 11 anni, quindi, anche se durante gli screentest continuavo a pensare: 'Potrei essere licenziato da un momento all'altro', avere lei al mio fianco e sapere che non mi avrebbe giudicato troppo aspramente mi ha sicuramente aiutato, mentre cercavo di comprendere il mio personaggio".

Inoltre, ecco cosa ha dichiarato Kravitz sul lavorare con Pattinson: "È una persona estremamente gentile e un attore straordinario, che nel corso della sua carriera ha sempre fatto delle scelte molto coraggiose e audaci. È anche incredibilmente divertente come persona, e credo che sia difficile trovare questa combinazione di caratteristiche in una persona di questo ambiente: sa prendere tutto con estrema leggerezza, ma allo stesso tempo è fenomenale in quello che fa."

The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo prossimo.