The Batman, Zoe Kravitz non ha dubbi: 'Robert Pattinson è perfetto'

La scelta di Robert Pattinson come protagonista di The Batman ha fatto storcere il naso a molti all'epoca dell'annuncio: sono in tanti a chiedersi ancora se l'ex-Edward Cullen di Twilight possa avere la fisicità adatta ad interpretare Bruce Wayne, ma voci dall'interno del cast assicurano che il nostro abbia svolto davvero un gran lavoro.

Ad affrontare la questione è stata Zoe Kravitz che, qualche giorno dopo le voci sul possibile Joker di Barry Keoghan, ha parlato dell'incredibile lavoro svolto dal suo collega per calarsi alla perfezione nei panni del giustiziere mascherato di Gotham.

"Rob è perfetto per questo ruolo. È stato incredibile. La sua trasformazione è stata una roba fuori dal mondo. Matt Reeves ha davvero un gran cuore, si è interessato moltissimo ad ogni personaggio. Sono davvero contenta che possa godersi un po' di vacanza, perché se lo merita davvero. Spero che i fan possano apprezzarlo, perché ci siamo impegnati davvero tanto" sono state le parole dell'attrice chiamata a raccogliere l'eredità di Michelle Pfeiffer e Halle Berry nel ruolo di Catwoman.

Cosa ne dite? Credete che Pattinson possa risultare un Bruce Wayne convincente? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Frank Miller ha svelato il nome del suo Batman preferito: no, non è quello di Christian Bale.