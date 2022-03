The Batman, Zoe Kravitz infiamma il tappeto rosso della premiere con un 'vestito da gatta'

Nella notte italiana si è tenuta a New York City la premiere ufficiale di The Batman, con le star del film diretto da Matt Reeves che hanno sfilato sulla passerella del tappeto rosso davanti a centinaia di fan.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, a rubare la scena è stata Zoe Kravitz col suo abito da gatta, un vero e proprio corsetto dalle 'orecchie a punta' reso ancor più felino da una manicure a dir poco affilata. In una delle foto pubblicate da Warner Bros. la superstar è in posa con i suoi fan, mentre negli altri scatti vediamo Robert Pattinson con la sua Bat-mobile e Paul Dano, interprete dell'Enigmista, intento a firmare autografi agli appassionati.

Ricordiamo che The Batman uscirà al cinema in Italia da domani 3 marzo: il film è pensato come il primo capitolo di un nuovo 'Batverse' interamente sviluppato dal regista, sceneggiatore e produttore Matt Reeves, 'Batverse' che proseguirà non solo al cinema con nuovi sequel per il grande schermo ma anche in tv con tutta una serie di prequel e spin-off in lavorazione in esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max; tra questi, per adesso, le già annunciate serie tv sul dipartimento di polizia di Gotham e sul Pinguino, più un chiacchierato spin off dedicato proprio alla Catwoman di Zoe Kravitz.

In attesa di scoprire quanto riuscirà ad incassare il film di Matt Reeves nel primo week-end di programmazione e nelle prossime settimane, ecco quando dovrebbe uscire il sequel di The Batman secondo il produttore Dylan Clark.