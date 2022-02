The Batman, Zoe Kravitz: 'Ho cercato di ignorare tutte le precedenti Catwoman'

Dopo aver confessato di non aver mai visto Twilight, Zoe Kravitz ha parlato del ruolo di Catwoman nel nuovo cinecomic DC Films The Batman e dell'importanza dell'eredità del celebre personaggio dei fumetti.

L'attrice ha promesso una Selina Kyle molto diversa da quella vista in passato, sia al cinema che in tv, dichiarando: "Per me si è trattato solo di fidarmi della magnifica storia scritta da Matt [Reeves, il regista e sceneggiatore, ndr] e di fare del mio meglio per dimenticare tutto ciò che sapevo di Catwoman dai precedenti film: dovevo solo concentrarmi sul raccontare questa storia.”

La star ha anche riflettuto sul cosa significhi lavorare in una produzione così ampia, spiegando: "L'importante è dimenticare che sei su un grande set cinematografico, perché quando inizi a considerarlo come un film costosissimo c'è il rischio che diventi impersonale, e a quel punto è più difficile creare qualcosa che abbia profondità e cuore. Sul set tutti hanno dato il massimo, dalla star principale ad ogni singolo membro della troupe, affinché potessimo creare qualcosa di importante, perché tutte le persone coinvolte sono cresciute guardando o leggendo le avventure del Crociato Incappucciato, e il loro entusiasmo per il progetto era palpabile."

Ricordiamo che The Batman uscirà al cinema in Italia dal 3 marzo prossimo. Nel frattempo, da oggi parte su Sky Cinema un canale dedicato a Batman, cliccate sul link evidenziato per scoprire quali sono tutti i film in programma.