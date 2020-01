The Batman: Zoë Kravitz entusiasta di Catwoman e del contrasto con Batman

Nel corso del tour stampa della Television Critics Association per promuovere la nuova serie di cui è protagonista per Hulu, Alta fedeltà, Zoë Kravitz ha parlato anche del suo prossimo ruolo più atteso; Selina Kyle/Catwoman in The Batman di Matt Reeves. Un ruolo che entusiasma particolarmente l'attrice per vari motivi.

"Non mi sono mai innamorata di molti fumetti ma quel mondo è sempre stato molto intrigante per me. Penso che Catwoman/Selina Kyle rappresenti una femminilità molto forte e sono entusiasta d'immergermi in quel personaggio".

Considerando il parco attori e un ricco e nutrito parterre di personaggi, non è chiaro al momento quanto tempo verrà dedicato al rapporto tra Batman e Catwoman ma Kravitz in realtà è più interessata ad esplorare la natura contrastante di ciò che i personaggi rappresentano nel fumetto. Questo aspetto per Kravitz è molto più importante, rispetto ad eventuali risvolti romantici tra Selina e Bruce.



"La femminilità significa potere e penso che sia un tipo di potere diverso da quello maschile. Penso che sia qualcosa di davvero interessante per Batman e Catwoman. Penso che Batman rappresenti un potere molto maschile e Catwoman rappresenti un potere molto femminile, leggermente più complicato. E anche più soft. Mi piace l'idea che tu possa essere soft, possa essere gentile, e allo stesso tempo essere molto potente e pericolosa". L'attrice ha confermato che Catwoman avrà i capelli corti.

Le riprese di The Batman sono in corso nel Regno Unito e la data d'uscita prevista nelle sale al momento è il 25 giugno 2021.

Nel frattempo pare sia stato diffuso il look del Pinguino di Colin Farrell nelle scorse ore.