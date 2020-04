The Batman, Zoe Kravitz sul suo costume: 'Dopo la quarantena dovranno allargarlo!'

La prova costume è già un dramma di suo, ma se ci si mette anche la quarantena di mezzo le cose diventano ancora più difficili. Peggio ancora se per costume non s'intende un normale bikini, ma un presumibilmente molto più attillato costume da Catwoman come quello che Zoe Kravitz dovrà indossare per The Batman.

L'attrice di Animali Fantastici problemi di chili in eccesso decisamente non ne ha, ma il periodo di vita forzatamente sedentaria potrebbe far sentire i suoi effetti anche su di lei, nonostante i suoi sforzi per mantenersi attiva e in forma.

"Non è che la produzione mi abbia chiamata per dirmi: 'Non ingrassare, st****a!' Ma mi sono allenata per quattro o cinque mesi di fila e, durante i primi giorni di quarantena, ricordo di aver mandato un messaggio a Matt [Reeves] per dirgli: 'Potremmo aver bisogno di far allargare di qualche taglia quel costume da Catwoman quando sarà tutto finito'" ha spiegato divertita l'attrice.

Kravitz sta continuando a seguire un programma di allenamenti piuttosto rigido, ma ha ammesso: "Cibo e vino mi risollevano l'umore ora come ora. Quindi sono più che decisa a mangiare il c***o che mi pare! Ma sì, devo provare a mantenere una forma decente".

Nei giorni scorsi, intanto, potrebbe esser stato svelato il vero villain di The Batman; a proposito di villain, pare che Colin Farrell dovrà indossare delle protesi facciali per The Batman.