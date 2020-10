The Batman, Zoë Kravitz consigliata da Michelle Pfeiffer:'Mi ha incoraggiata'

Zoë Kravitz ha ricevuto un incoraggiamento molto significativo in vista della sua performance nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman in The Batman di Matt Reeves. Un incoraggiamento proveniente dalla Catwoman per antonomasia della storia del cinema: Michelle Pfeiffer, che rivestì l'iconico ruolo in Batman - Il ritorno, di Tim Burton.

La star di Big Little Lies ha confessato di essersi consultata con Michelle Pfeiffer durante un'intervista a Total Film:"Ho incontrato Michelle Pfeiffer diverse volte ma abbiamo parlato di Catwoman quando l'ho vista a gennaio. Le ho detto che ero nervosa ma lei è stata davvero incoraggiante" ha specificato Kravitz.



Nonostante voglia dare un'impronta personale al personaggio, l'attrice ha confessato di voler omaggiare il lavoro straordinario di Pfeiffer:"Voglio creare il mio personaggio, anche se voglio rispettarla, quindi è stato importante riconoscere le cose incredibili che ha fatto con il suo iconico ruolo" ha spiegato Kravitz.

La star trentunenne ha recentemente rivelato di aver trascorso gli ultimi mesi cercando di mantenere la forma, soprattutto durante la quarantena:"Mi stavo allenando da forse quattro o cinque mesi e le prime due settimane in cui mi sono messa in quarantena ricordo di aver mandato un messaggio al regista dicendo 'Potremmo dover allargare di qualche taglia il costume da gatto quando tutto questo sarà finito'".

In realtà Kravitz ha deciso in seguito di allenarsi cinque giorni a settimana a distanza con il suo allenatore, David Higgins.

Nel cast di The Batman, Paul Dano sarà l'Enigmista mentre Colin Farrell vestirà i panni del Pinguino.